Μπάρκλεϊ: «Πιο πιθανό οι Μπακς να πάρουν τη σειρά χωρίς Γιάννη, παρά οι Χιτ χωρίς Χίρο» (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τις απώλειες των Χιτ και Μπακς λέγοντας πως η απουσία Χίρο αυτομάτως κάνει πιο δύσκολο το έργο της ομάδας του, από ότι ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο πρώτος γύρος των play-offs είναι εν εξελίξει και οι Μιλγουόκι Μπακς με τους Μαϊάμι Χιτ βρίσκονται στο 1-1 μετά την... comeback εμφάνιση των «ελαφιών» στο break των αντιπάλων τους. Παρόλα αυτά και οι δύο ομάδες στο Game 1 είδαν τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (μέση) και Τάιλερ Χίρο (χέρι) να αποχωρούν από το παρκέ.

Σύμφωνα με τον Μπάρκλεϊ, το να αγωνίζονται οι Χιτ χωρίς τον Χίρο σημαίνει αυτομάτως μία μεγαλύτερη απώλεια, αφού οι Μπακς έχουν αποδείξει πως μπορούν να κερδίσουν και χωρίς την παρουσία του Γιάννη στο παρκέ, ενώ το Μαϊάμι στερείται του πιο σταθερού σκόρερ σε iso όταν ο Αμερικανός γκαρντ είναι εκτός.

«Για αυτή τη σειρά, το Μιλγουόκι έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει το Μαϊάμι χωρίς τον Γιάννη, από ό,τι οι Χιτ χωρίς τον Χίρο».

Μάλιστα, ξεκαθάρισε πως δεν πρόκειται για σύγκριση των δύο παικτών...

“In this series, Milwaukee have a much bigger chance of beating Miami without Giannis [Antetokounmpo], than Miami beating them without [Tyler] Herro.”



