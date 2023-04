Ο head coach των Κινγκς, Μάικ Μπράουν έγινε ο πρώτος στην ιστορία του ΝΒΑ που ψηφίζεται ομόφωνα Προπονητής της Χρονιάς, λαμβάνοντας όλες τις first place votes στη σχετική ψηφοφορία!

Ο Μάικ Μπράουν οδήγησε τους Κινγκς στα play-offs για πρώτη φορά έπειτα από τη σεζόν 2005-06, έχοντας μάλιστα σαφές προβάδισμα με 2-0 νίκες στην προημιτελική σειρά με τους Γουόριορς και αναδείχτηκε Προπονητής της Χρονιάς στο ΝΒΑ.

Υπό τις οδηγίες του, οι «Βασιλιάδες» κατέκτησαν τον τίτλο στην Pacific Division μετά το 2002-03 και πέτυχαν τις περισσότερες νίκες (48) από το 2004-05, έχοντας το καλύτερο offensive rating σε ολόκληρο το ΝΒΑ (118.6).

Μάλιστα ο Μπράουν έγινε ο πρώτος head coach στην ιστορία του ΝΒΑ που αναδείχθηκε ομόφωνα Προπονητής της Χρονιάς με 100/100 first place votes!

