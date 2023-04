Ο Μάικ Μπράουν των Κινγκς είναι ο Προπονητής της Χρονιάς στο ΝΒΑ

Ο Μάικ Μπράουν οδήγησε τους Κινγκς στα play-offs για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια και αναδείχτηκε Προπονητής της Χρονιάς στην κορυφαία βιομηχανία μπασκετικού θεάματος στον κόσμο για δεύτερη φορά στην καριέρα του.

Οι Κινγκς συνδύασαν την επιστροφή τους στα play-offs με μια σειρά από σπουδαίες επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, συμμετέχουν στην postseason για πρώτη φορά έπειτα από τη σεζόν 2005-06 (σ.σ. η σειρά με τους Γουόριορς στο 2-0 για το Σακραμέντο), κατέκτησαν τον τίτλο στην Pacific Division μετά το 2002-03 και πέτυχαν τις περισσότερες νίκες (48) από το 2004-05, έχοντας το καλύτερο offensive rating σε ολόκληρο το ΝΒΑ (118.6).

Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Μάικ Μπράουν αναδείχτηκε Προπονητής της Χρονιάς για δεύτερη φορά στην καριέρα του έπειτα από το 2009 ως head coach των Καβαλίερς.

