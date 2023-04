Ο Λάουρι Μάρκανεν παρουσιάστηκε στον στρατό στη Φινλανδία

Η σεζόν για τους Γιούτα Τζαζ ολοκληρώθηκε και ο Λάουρι Μάρκανεν επέστρεψε στη Φινλανδία για να υπηρετήσει τη στρατιωτική θητεία του.

Ο Φινλανδός φόργουορντ των Τζαζ, Λάουρι Μάρκανεν είχε αναβάλλει την κατάταξή του τόσο όταν ήταν στο κολέγιο, όσο και πέρσι, αφού οι Καβαλίερς προκρίθηκαν στο play-in.

Φέτος, λοιπόν η Γιούτα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της μένοντας εκτός play-offs και ο Μάρκανεν επέστρεψε στην πατρίδα του για να υπηρετήσει τη θητεία του αφού προηγουμένως κούρεψε το μαλλί του.

Η βάση που θα υπηρετήσει βρίσκεται στο Ελσίνκι, με τους περισσότερους φαντάρους της να είναι είτε επαγγελματίες, είτε ερασιτέχνες αθλητές. Πάντως, πριν την έναρξη της σεζόν στο NBA, ο Μάρκανεν και η Φινλανδία θα αγωνιστούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2023.



Lauri in his (Finnish military) bag, as usual 💼🇫🇮



Good luck, @MarkkanenLauri!! pic.twitter.com/XN3N2dYHSm