Ο Ντόριαν Φίνεϊ-Σμιθ επιχείρησε να σταματήσει τον Τζοέλ Εμπίντ που κινούνταν προς το καλάθι των Νετς και το έκανε με μία...σφαλιάρα στο πρόσωπο.

Η απόλυτη ησυχία επικράτησε για λίγα δευτερόλεπτα στο Wells Fargo Center βλέποντας τον Τζοέλ Εμπίντ πεσμένο στο παρκέ να κρατάει το πρόσωπό του. Ο θηριώδης σέντερ παρόλα αυτά σηκώθηκε μετά από λίγο και συνέχισε το παιχνίδι κανονικά.

Νωρίτερα, είχε δεχθεί ένα σκληρό φάουλ από τον Ντόριαν Φινεϊ-Σμιθ που στην προσπάθειά του να σταματήσει τον Εμπίντ έδωσε...σφαλιάρα στο πρόσωπό του.

Joel Embiid got hit in the face on this attempted dunk.



It was ruled a common foul. pic.twitter.com/93b5URayg3