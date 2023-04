Δείτε τους φιναλίστ των βραβείων του ΝΒΑ.

Το NBA έκανε γνωστές τις τριάδες που θα παλέψουν για τα βραβεία του ΝΒΑ τη σεζόν που διανύουμε, με τους Αντετοκούνμπο, Εμπίντ και Γιόκιτς να δίνουν μάχη για το MVP. Mπρουκ Λόπεζ, Τζάρεν Τζάκσον και Έβαν Μόμπλεϊ είναι υποψήφιοι για αμυντικοί της σεζόν.

MVP (Αντετοκούνμπο, Γιόκιτς, Εμπίιντ)

Clutch Player της σεζόν (Μπάτλερ, ΝτεΡόζαν, Φοξ)

Rookie της σεζόν (Μπανκέρο, Κέσλερ, Ουίλιαμς)

Αμυντικός της σεζόν (Τζάκσον Τζ., Λόπεζ, Μόμπλεϊ)

Προπονητής της σεζόν (Μπράουν, Ντάιγκνολντ, Μαζούλα)

Καλύτερος 6ος παίκτης (Μπρόγκντον, Πόρτις, Κουΐκλι)

Πιο βελτιωμένος παίκτης (Μπράνσον, Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, Μάρκανεν)

The 2022-23 NBA Coach of the Year Finalists.#NBAAwards https://t.co/ZeJz32BI5f pic.twitter.com/9PYodoKMEo