Ο πέλεκυς δεν έπεσε βαρύς τελικά στον Μάιλς Μπρίτζες που θα απουσιάσει από μόλις 10 παιχνίδια των Χόρνετς την επόμενη σεζόν, μετά την ποινή 30 αγώνων που του επιβλήθηκε.

Ο Μάιλς Μπρίτζες έμαθε πλέον την τιμωρία του από το ΝΒΑ. Ο φόργουορντ των Χόρνετς κατηγορήθηκε για επίθεση στη σύντροφό του και έμεινε εκτός δράσης από τις υποχρεώσεις των Σάρλοτ Χόρνετς. Μάλιστα ο ίδιος κινδύνευσε με βαρύτατη ποινή φυλάκισης μετά και τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στη δημοσιότητα. Εν τέλει θα επιστρέψει από την ερχόμενη σεζόν.

Όπως μεταφέρει ο Σαμς Σαράνια, στον Μπρίτζες επιβλήθηκε ποινή 30 παιχνιδιών από τη λίγκα. Αυτό σημαίνει πως θα λείψει από τα 10 πρώτα παιχνίδια της σεζόν 2023-24. Ο φόργουορντ των Χόρνετς έμεινε υπό το καθεστώς του restricted free agent και από τη στιγμή που υπέγραψε ξανά με τη Σάρλοτ εξέτισε τα πρώτα 20.

