Ντουράντ σε Σαγκς μετά από τραβηγμένο φάουλ: «Eίμαι ο Θεός»

Ξεχειλίζει από αυτοπεποίθηση ο σταρ των Σανς, Κέβιν Ντουράντ

Είναι ένας από τους κορυφαίους παίκτες του ΝΒΑ τα τελευταία χρόνια και φυσικά ένας εκ των πιο χαρισματικών σκόρερ που έχει δει το άθλημα. Ο Κέβιν Ντουράντ θα ψάξει το τρίτο πρωτάθλημα της καριέρας του και πρώτο με τη φανέλα των Σανς τη φετινή σεζόν.

Ο KD ξεχειλίζει από αυτοπεποίθηση σε κάθε το βήμα στο παρκέ, κάτι που ήρθε να επιβεβαιώσει και ο παίκτης των Μάτζικ, Τζέιλεν Σαγκς για μια φάση τότε που ήταν rookie. «Είμαι ο Θεός, rookie», είχε πει στον Σαγκς μετά από ένα τραβηγμένο φάουλ που κέρδισε από τους διαιτητές, με τον γκαρντ του Ορλάντο να χάνει τα... λόγια του μετά την ατάκα του Ντουράντ.

Kevin Durant told rookie Jalen Suggs, “I’m god, rook,” after a ticky-tack foul call 😂💀



“I lost it, like I was cracking up on the court,” Suggs said. @fuboSports pic.twitter.com/aS08Q122qB