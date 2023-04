Το front office των Χοκς κάνει σκέψεις για ανταλλαγή του Τρέι Γιανγκ στο μέλλον.

Μπορεί να είναι ο ηγέτης της Ατλάντα τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως όλα δείχνουν η θέση του Τρέι Γιανγκ στο ρόστερ των γερακιών δεν είναι και τόσο ασφαλής. Σύμφωνα με τον Κέβιν Ο'Κόνορ, το front office των Xοκς πήρε το... πράσινο φως από τους ιδιοκτήτες να εξετάσουν ευκαιρίες για ανταλλαγή του Γιανγκ.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν ο Γιανγκ δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις με τον πρώην προπονητή της ομάδας, Νέιτ ΜακΜίλαν, όμως η έλευση του Κουίν Σνάιντερ έδειχνε να φτιάχνει την κατάσταση. Οι Χοκς τερμάτισαν 8οι στην Ανατολή και θα έχουν δύο ευκαιρίες για να μπουν στα play-offs. Μία κόντρα στους Χιτ, ενώ αν χάσουν θα έχουν και άλλη μια απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Ράπτορς - Μπουλς.

Φέτος ο

The Hawks’ front office has the green light from ownership to consider trade opportunities involving Trae Young, per @KevinOConnorNBA pic.twitter.com/ryLoN9Yn8W