Νέα μπλεξίματα για τον Μπεν Γκόρντον, ο οποίος συνελήφθη για τρίτη φορά σε έξι μήνες. Αυτή τη φορά σε έξαλλη κατάσταση, μέσα σε κατάστημα που πουλάει χυμούς. Πάνω του βρέθηκε ένα μαχαίρι.

Ο Μπεν Γκόρντον κατέληξε ξανά στο αστυνομικό τμήμα. Στην τρίτη σύλληψή του σε διάστημα έξι μηνών. Ο άλλοτε παίκτης των Σικάγο Μπουλς, Ορλάντο Μάτζικ, Ντιτρόιτ Πίστονς και Σάρλοτ Μπόμπκατς συνελήφθη σε κατάστημα που πουλούσε χυμούς στο Κονέκτικατ, έχοντας βίαιη συμπεριφορά.

Πάνω του, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, βρέθηκε ένα μαχαίρι, ενώ ο Γκόρντον αντιστάθηκε στη σύλληψη, στην οποία προχώρησαν πέντε άτομα! Σύμφωνα με το ΤΜΖ, ο Βρετανός μεταφέρθηκε σε κλινική με ειδικότητα τα ψυχολογικά προβλήματα, ενώ λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας εγγύηση 10.000 δολαρίων.

Ο Γκόρντον είχε συλληφθεί τον Νοέμβριο επειδή επιτέθηκε σε δύο άτομα της ασφάλειας σε κατάστημα ΜακΝτόναλνς, ενώ τον Οκτώβριο επειδή είχε χτυπήσει τον 10χρονο γιο του στο αεροδρόμιο «ΛαΓκουάρντια».

It took a total of FIVE cops to subdue #BenGordon during his arrest outside a Connecticut juice shop on Tuesday morning. https://t.co/nDpGEvyIJm pic.twitter.com/kwCRL6dVf2