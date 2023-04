NBA: Τουρνουά στη μέση τη σεζόν και η προϋπόθεση για το βραβείο του MVP

Toυρνουά κατά τη διάρκεια της σεζόν αποφάσισαν το ΝΒΑ και η Ένωση Παικτών.

Νέα συλλογική σύμβαση εργασίας αποφασίστηκε μεταξύ του ΝΒΑ και της Ένωσης Παικτών με διάρκεια 7 ετών. Αυτό σημαίνει πως πλέον δεν υπάρχει κίνδυνος για lockout το καλοκαίρι που έρχεται.

Μάλιστα συμφώνησαν και για ένα τουρνουά στη μέση της σεζόν (κάτι που ακουγόταν εδώ και πολύ καιρό), ενώ πλέον για να μπορεί να πάρει κάποιος το βραβείο του MVP (όπως και rookie της σεζόν, αμυντικός και έκτος παίκτης) θα πρέπει να έχει παίξει τουλάχιστον 65 ματς κατά τη διάρκεια της σεζόν), αλλά και για να συμπεριληφθεί στις κορυφαίες πεντάδες. Στο τουρνουά στη μέση της σεζόν, ο κάθε παίκτης της νικήτριας ομάδας θα παίρνει 500.000 δολάρια σαν έπαθλο. Από την επόμενη σεζόν θα διεξαχθεί και το συγκεκριμένο τουρνουά.

Έτσι η λίγκα θα προσπαθήσει να περιορίσει την... ξεκούραση των παικτών και την απουσία τους από ματς μέσα στη σεζόν, όπου οι φίλαθλοι έχαναν την ευκαιρία να δουν τους σταρ του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ του πλανήτη.

