Tζέιλεν Μπράουν και Τζέισον Τέιτουμ κάνουν θραύση φέτος με τις 30άρες.

Οι Σέλτικς... διέλυσαν τους Μπακς μέσα στο Μιλγουόκι κι έστειλαν ένα μήνυμα ενόψει των playoffs (μπορεί να συναντηθούν στους τελικούς της Ανατολής). Στο ματς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έριξε κουτουλιά στον Γκρίφιν , ενώ για άλλη μια φορά ξεχώρισαν οι ηγέτες της Βοστώνης.

Ο Τζέισον Τέιτουμ σταμάτησε στους 40 πόντους, ενώ ο Τζέιλεν Μπράουν είχε 30 πόντους. Πρόκειται για το πρώτο δίδυμο συμπαικτών μετά την εποχή που... μεσουρανούσαν ο Σακίλ Ο'Νίλ και ο Κόμπι Μπράιαντ με δώδεκα 30άρες στο ίδιο ματς κατά τη διάρκεια μιας σεζόν.

Σίγουρα είναι... ιεροσυλία για τον οποιονδήποτε να συγκρίνεται με το θρυλικό δίδυμο των Λέικερς, ωστόσο και μόνο που Μπράουν και Τέιτουμ μπαίνουν στην... κουβέντα δείχνει το πόσο έχουν βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια.

Jaylen Brown and Jayson Tayum are the first pair since Shaq and Kobe to have twelve 30-point games on the same night in a season 🙌 pic.twitter.com/pMawlNUSi3