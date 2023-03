Το τζάμπολ του ματς των Σέλτικς με τους Μπακς έκανε πλουσιότερο τον Τζέιλεν Μπράουν κατά 2 εκατ. δολάρια.

Οι Σέλτικς... διέλυσαν τους Μπακς μέσα στο Μιλγουόκι κι έστειλαν ένα μήνυμα ενόψει των playoffs (μπορεί να συναντηθούν στους τελικούς της Ανατολής). Στο ματς ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έριξε κουτουλιά στον Γκρίφιν μετά το σκληρό φάουλ που του έκανε ο Μπλέικ. Μάλιστα ο Μπράουν στη συνέχεια του έδωσε τη μάσκα του, αστειεύομενος.

Ο Τζέιλεν μπορεί να αισθάνεται ικανονποιημένος όχι μόνο από τη νίκη της ομάδας του, αλλά και από το γεγονός πως έγινε πλουσιότερος. Ο Μπράουν είχε ένα bonus το οποίο ενεργοιήθηκε με τη συμμετοχή του κόντρα στους Μπακς, αφού έφτασε τα 65 ματς φέτος στη λίγκα.

Συγκεκριμένα πήρε 518.000 δολάρια για τα 65 ματς και 1.550.000 δολάρια για τα 65 ματς + τη συμμετοχή του στο All Star Game. Kαθόλου άσχημα.

