Κίγκαν Μάρεϊ: Ο rookie με τα περισσότερα τρίποντα ever (vid)

Ο Κίγκαν Μάρεϊ κάνει θραύση στα τρίποντα φέτος και κατάφερε να γράψει ιστορία.

Περήφανοι πρέπει να αισθάνονται για την επιλογή τους στο draft oι Κινγκς, σε μια σεζόν που ήδη εξελίσσεται εξαιρετικά, με το Σακραμέντο να επιστρέφει μετά το 2006 στα playoffs.

Ο Κίγκαν Μάρεϊ που βρίσκεται στην πρώτη του χρονιά στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη έχει προλάβει να γράψει ιστορία. Ο φόργουορντ των βασιλιάδων έσπασε το ρεκόρ του ΝΒΑ για τα περισσότερα τρίποντα μέσα σε μια σεζόν από rookie. O Kίγκαν έφτασε στα 188 (40% ποσοστό) και άφησε πίσω του τον Ντόνοβαν Μίτσελ που είχε μείνει στα 187 στη Γιούτα. Μάλιστα έχει πέντε ματς ακόμα για να το βελτιώσει.

Ο Μάρεϊ μετρά 11.9 πόντους, 4.6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, όμως φυσικά δεν γίνεται να πάρει το βραβείο του rookie της σεζόν, αφού μεγάλο φαβορί είναι ο Πάολο Μπανκέρο των Μάτζικ και τον ακολουθεί ο Τζέιλεν Γουίλιαμς των Θάντερ.

𝗞𝟯𝟯𝗚 𝟭𝟴𝟴!



The new rookie record for threes made in a single season in NBA history 🎯 pic.twitter.com/UGRADsgltA