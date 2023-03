Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς (40-37) με τον Στεφ Κάρι να σημειώνει 39 πόντους πήραν τη νίκη, με 120-109, απέναντι στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς (38-38).

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επέστρεψαν στην 6η θέση της Δύσης μετά την επικράτησή τους απέναντι στους Νιου Όρλεανς Πέλικανς με 120-109, κάνοντας την ανατροπή από το -20!

Στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα οι πρωταθλητές... φλέρταραν με την απώλεια ακόμη και της 7ης θέσης από τους Πέλικανς. Αλλά ο Στεφ Κάρι είχε διαφορετική γνώμη.

Την εξέφρασε με τους 39 πόντους που σημείωσε και τους Γουόριορς να κάνουν ένα εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο, όπου κάλυψαν διαφορά 20 πόντων. Το ματς θύμισε κάτι από play-offs, με μπόλικους καυγάδες.

Την αρχή έκανε ο Ντρέιμοντ Γκριν με τον Χέρμπερτ Τζόουνς, ο φόργουορντ των Γουόριορς είχε μία φιλονικία με τον Μπράντον Ίνγκραμ, ενώ λίγο αργότερα ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ τα... είπε με τον Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο!

