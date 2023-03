Τα ονόματα των θρύλων που τα στελεχώσουν την Τάξη του 2023 του Hall of Fame έγιναν γνωστά.

Μία νέα Τάξη θρύλων παίρνει το δρόμο για την μπασκετική αθανασία του Hall of Fame. Αυτή του 2023 περιλαμβάνει μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της σύγχρονης ιστορίας του NBA και του WNBA.

Στην τελετή που θα γίνει στις 12 Αυγούστου στη Μασαχουσέτη, εκεί που βρίσκεται το Hall of Fame, θα λάβουν το περίφημο πορτοκαλί σακάκι τους παίκτες και προπονητές που σημάδεψαν πολλά χρόνια στο NBA.

ESPN Sources: Dwyane Wade, Dirk Nowitzki, Pau Gasol, Tony Parker, Becky Hammon and Gregg Popovich are among the finalists who’ve been elected into Naismith Basketball Hall of Fame class of 2023. Formal announcement will come at Final Four in Houston this weekend.