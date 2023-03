Μπράντον Ίνγραμ και Τζέιλεν Μπράουν αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή αντίστοιχα.

Στην κούρσα των κορυφαίων της περασμένης εβδομάδας, Μπράντον Ίνγκραμ και Τζέιλεν Μπράουν αναδείχθηκαν νικητές μετά τις εμφανίσεις τους με τους Πέλικανς και τους Σέλτικς αντίστοιχα για την δυτική και ανατολική περιφέρεια.

Αμφότεροι κατάφεραν να βάλουν το... λιθαράκι τους προκειμένου να κρατήσουν τις ομάδες τους στο 3-0 στους αγώνες που κλήθηκαν να δώσουν.

Ο Ίνγκραμ είχε 31.3 πόντους και 10 ασίστ με 6.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, ενώ ο Μπράουν σημείωσε 31.7 πόντους ανά παιχνίδι με 55.9% στα σουτ εντός πεδιάς μαζεύοντας και 8.3 ριμπάουντ.

