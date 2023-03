Ο Μπάρκλεϊ τα έχωσε στον Ντουράντ και πήρε απάντηση: «Δεν θα σεβαστώ ποτέ τα λόγια σου» (vid)

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ άσκησε κριτική στον Κέβιν Ντουράντ και ο σούπερ σταρ του ΝΒΑ δεν άφησε ασχολίαστα τα λεγόμενά του.

Είναι γνωστό ότι ο «Chuck» θα πει ανοικτά αυτό που πιστεύει. Και δεν είναι λίγες οι φορές που στρέφει μερικούς σούπερ σταρ του ΝΒΑ εναντίον του.

Όπως για παράδειγμα τον Κέβιν Ντουράντ για τον οποίο δεν εκφράζεται και με τα καλύτερα λόγια. Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε άσκηκε εκ νέου κριτική στον «KD» λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι πολύ ευαίσθητος. Εξαιρετικός παίκτης. Ανήκει στη γενιά εκείνων που θεωρούν ότι δεν πρέπει να τους ασκούν κριτική. Δεν έχει κοιτάξει ποτέ τον εαυτό του στον καθρέπτη για να αναρωτηθεί: 'Είναι δίκαιη η κριτική;'»

Λίγο εργότερα ο Ντουράντ «απάντησε» μέσω twitter λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν γίνεται κουραστικό όλο αυτό Chuck; Δεν πρόκειται αν σεβαστώ ποτέ τα λόγια που βγαίνουν από το στόμα σου, οπότε συνειδητοποίησέ το».

Στη συνέχεια άνοιξε και κουβέντα στα σχόλια συμπληρώνοντας: «Δεν θα πω ψέματα. Ενοχλούμαι από τους σπουδαίους του ΝΒΑ οι οποίοι ζηλεύουν τις γενιές που ακολούθησαν».

This ain’t gettin tiring chuck? I’ll never respect the words that come out ya mouth fam just deal with it https://t.co/ZGGCIs62El