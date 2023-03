Ο Πάτρικ Μπέβερλι έκανε τα δικά του και όταν κλήθηκε να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του, καθώς έδειχνε στον Λεμπρόν Τζέιμς ότι είναι... μικρός!

Από τον Μπέβερλι όλα πρέπει να τα περιμένει κάποιος. Βέβαια στο ματς των Μπουλς με τους Λέικερς στο Λος Άντζελες, το... παράκανε!

Δεν ξέρουμε αν ήθελε απλά να πειράξει τον πρώην συμπαίκτη του, αλλά το να κάνει ο Πάτρικ Μπέβερλι το νόημα «είσαι μικρός» στον Λεμπρόν, το λες και ιεροσυλία. Ε, ο νυν παίκτης των Σικάγο Μπουλς, το έκανε.

Ύστερα από ένα καλάθι που πέτυχε μπροστά από τον «βασιλιά» έχοντας πραγματοποιήσει μια ωραία κίνηση, γύρισε προς το μέρος του και έδειχνε χαρακτηριστικά με τα χέρια του το γνωστό... «too small».

Δείτε και εσείς την χαρακτηριστική φάση

Pat Bev did the "too small" on LeBron 💀 pic.twitter.com/VweeoypwXJ