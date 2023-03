Δεν τη γλίτωσε ο Λούκα Ντόντσιτς για τη χειρονομία στους διαιτητές του ματς με τους Γουόριορς.

Οι Γουόριορς είχαν επικράτήσει με 127-125 των Μάβερικς, με το Ντάλας να προχωρά σε επίσημη διαμαρτυρία και να τα... έχει με τη διαιτησία του ματς. Η επίμαχη φάση έγινε 1:54 πριν το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου, εκεί όπου οι διαιτητές δεν ενημέρωσαν το Ντάλας για την επαναφορά και έτσι το Γκόλντεν Στέιτ πήρε δύο ανενόχλητους πόντους.

Πάντως παράπονα από τους διαιτητές κατά τη διάρκεια του ματς είχε και ο Λούκα Ντόντσιτς που έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση με χέρι του προς τους διαιτητές, θέλοντας να τους δείξει πως είναι... πληρωμένοι. Φυσικά το ΝΒΑ δεν τον άφησε ατιμώρητο και του επέβαλε πρόστιμο 35.000 δολαρίων.

