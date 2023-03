Oι Μάβερικς θα καταθέσουν επίσημη καταγγελία στο NBA για τη διαιτησία κόντρα στους Γουόριορς για μια φάση στο τρίτο δωδεκάλεπτο.

Οι Γουόριορς επικράτησαν με 127-125 των Μάβερικς και πήραν ένα μεγάλο διπλό. Μόνο που το Ντάλας έχει παράπονα για μια φάση στο τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου. Οι διαιτητές δεν ενημέρωσαν το Ντάλας για την επαναφορά και έτσι το Γκόλντεν Στέιτ πήρε δύο άνετους πόντους.

Μετά το ματς ο Μαρκ Κιούμπαν ανέφερε μέσω twitter πως θα καταθέσει η ομάδα του επίσημη καταγγελία στο ΝΒΑ.

«Για όσους αναρωτιούνται τι έγινε με τη φάση, 1:54 πριν το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου, αφήστε να σας εξηγήσω. Ο διαιτητής έδωσε την κατοχή στους Μάβερικς. Το ανακοίνωσε και ο εκφωνητής του γηπέδου και στη συνέχεια υπήρξε τάιμ άουτ. Στη διάρκεια του τάιμ άουτ οι διαιτητές άλλαξαν την απόφασή τους, αλλά δεν μας ενημέρωσαν ποτέ. Όταν πήγαμε για την επαναφορά στην άλλη πλευρά του γηπέδου, απλά έδωσαν τη μπάλα στους Ουόριορς.

Οι Ουόριορς πήραν ένα εύκολο καλάθι, μια φάση που προφανώς έχει σημασία σε ματς που κρίθηκε για δύο πόντους. Είναι ίσως το χειρότερο non call στην ιστορία του ΝΒΑ. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν ήταν να μας το πουν και δεν το έκαναν».

