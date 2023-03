Θανάσης Aντετοκούνμπο: «Έπρεπε να φροντίσω προσωπικά θέματα, είμαστε οικογένεια»

O Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για το διάστημα απουσίας του από τους Μπακς.

Οι Μπακς επικράτησαν των Σπερς, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να στέκεται και στην επιστροφή του αδερφού του, Θανάση και να δείχνει πόσο απαραίτητος είναι για τα... ελάφια.

Ο Θανάσης μίλησε στον δημοσιογράφο Έρικ Νεμ και τόνισε πως έπρεπε να λύσει κάποια προσωπικά θέματα, αλλά είναι καλά. «Είμαι καλά. Απλά είχα κάποια προσωπικά θέματα που έπρεπε να φροντίσω και η ομάδα ήταν απίστευτη. Είμαστε οικογένεια εδώ», ήταν τα λόγια του Έλληνα φόργουορντ. Φέτος έχει αγωνιστεί σε 28 ματς, πατώντας παρκέ 4 λεπτά κατά μέσο όρο.

Thanasis Antetokounmpo: "I'm OK. I just had some personal stuff to take care of and the team, you know, it's amazing, we're family here."