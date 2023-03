Δείτε τη φάση για την οποία οι Μάβερικς προχώρησαν σε επίσημη διαμαρτυρία στο ΝΒΑ.

Οι Γουόριορς επικράτησαν με 127-125 των Μάβερικς, όμως το Ντάλας τα... έχει με τη διαιτησία και προχώρησε σε επίσημη διαμαρτυρία. Η επίμαχη φάση έγινε 1:54 πριν το τέλος του τρίτου δωδεκαλέπτου, εκεί όπου οι διαιτητές δεν ενημέρωσαν το Ντάλας για την επαναφορά και έτσι το Γκόλντεν Στέιτ πήρε δύο ανενόχλητους πόντους όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω.

Δείτε τη φάση

Warriors get a free bucket after the Mavs defend the wrong basket 😅



(via @warriors)pic.twitter.com/Uwtsnbqw4d