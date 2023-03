Λίλαρντ: «Δεν είμαι έτοιμος να τα παρατήσω, αλλά...»

Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ μίλησε για το ενδεχόμενο να τον... παρκάρουν οι Μπλέιζερς αν δεν έχουν ελπίδες για είσοδο στο play-in τουρνουά

Στο 31-40 και την 13η θέση στη Δύση βρίσκονται οι Μπλέιζερς, τη στιγμή που οι 10οι Λέικερς είναι στο 35-37. Το πράγμα έχει δυσκολέψει πολύ για το Πόρτλαντ και ο ηγέτης της ομάδας, Ντέιμιαν Λίλαρντ μίλησε για την πιθανότητα να τον... παρκάρουν οι Μπλέιζερς, αν δεν υπάρχει κάτι για να διεκδικήσουν.

«Πάμε να μείνουμε εκτός κούρσας για την 10η θέση που οδηγεί στο play-in τουρνουά. Αγαπώ να αγωνίζομαι, αγαπώ να υπάρχει ανταγωνισμός και δεν είμαι έτοιμος να τα παρατήσω. Αλλά έρχεται μια στιγμή που σταματάς να βγάζεις μπροστά τον ανταγωνιστικό εαυτό σου», ήταν τα λόγια του.

Damian Lillard on potentially being shut down by Portland if they continues to lose:



"We pretty much fallen out of the race for the 10th spot… I love to play, I love the competition and I haven't been ready to give that up… But it does come a point in time when do you stop… https://t.co/f08G8oVuzD pic.twitter.com/B0xU0fAP4D