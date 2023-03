Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς έχει συμφωνήσει με τους Χοκς για τετραετή ανανέωση του συμβολαίου του έναντι 68 εκατομμυρίων δολαρίων βάσει αμερικανικών δημοσιευμάτων.

Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς και Χοκς θα συνεχίσουν την κοινή τους πορεία έως και το 2028, αφού ο Σέρβος άσσος έχει συμφωνήσει την τετραετή ανανέωση του συμβολαίου του με τα «γεράκια».

Η πληροφορία έρχεται από τον δημοσιογράφο του ESPN, Έντριαν Βοϊναρόφσκι, που αναφέρει πως οι απολαβές του Μπογκντάνοβιτς από το νέο του συμβόλαιο αναμένεται να ανέλθουν στα 68 εκατομμύρια δολάρια.

Ο παίκτης των Χοκς που είναι μέλος της ομάδας από το 2020 δεσμεύεται εκ νέου να φορά τη φανέλα της και πλέον απομένουν οι ανακοινώσεις για να επισημοποιηθεί.

Atlanta Hawks F Bogdan Bogdanovic has agreed on a four-year, $68 million contract extension, sources tell ESPN.