Το αεροσκάφος των Λος Άντζελες Κλίπερς χτυπήθηκε από κεραυνό, με αποτέλεσμα να χάσει απότομα ύψος και να φέρει τον πανικό στους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο.

Η ιστορία αποκαλύφθηκε σχεδόν 20 ημέρες μετά. Με... τίτλο «Πώς οι Κλίπερς έζησαν τον κεραυνό που χτύπησε το αεροπλάνο τους»!

Στην πτήση προς το Κολοράντο, για το ματς με τους Ντένβερ Νάγκετς, στις 25 Φεβρουαρίου, το αεροπλάνο της ομάδας χτυπήθηκε από κεραυνό.

The Clippers’ charter plane got struck by lightning on their way to Denver on Feb. 25 😳, per @NotoriousOHM



“The plane dropped in altitude several times and shrieks could be heard from passengers in what some staffers called one of the worst moments they've experienced on a… https://t.co/Map7Lwuwdf pic.twitter.com/I8AHmFzzAH