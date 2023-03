Ο Γκόραν Ντράγκιτς δεν θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς ούτε στην αναμέτρηση κόντρα στους Φοίνιξ Σανς.

Ο Γκόραν Ντράγκιτς αποκτήθηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς πριν από 10 ημέρες. Και ακόμα δεν έχει αγωνιστεί με τη νέα του ομάδα. Το ντεμπούτο δεν πρόκειται να γίνει ούτε στην αναμέτρηση remake των τελικών του 2021 κόντρα στους Φοίνιξ Σανς (04:00, ξημερώματα Τετάρτης, 15/3).

Οι Μπακς εξέδωσαν τη λίστα με τους απόντες, όπου το όνομα του Σλοβένου γκαρντ συνοδεύουν αυτά των Γκρέισον Άλεν (ενοχλήσεις στην πελματιαία) και Κρις Μίντλετον (διαχείριση για τον τραυματισμό του στο γόνατο).

Θυμίζουμε ότι οι Μπακς δίνουν back 2 back αγώνα, μετά την επικράτηση απέναντι στους Σακραμέντο Κινγκς με σκορ 133-124 και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σκοράρει 46 πόντους.

Ο Μίντλετον σε 33:48 πέτυχε 31 και ο Άλεν σε 28:20 είχε 8 πόντους.

The Bucks have submitted their injury report for tonight’s game in Phoenix.



OUT:

Grayson Allen (right plantar fascia soreness)

Goran Dragic (left knee soreness)

Khris Middleton (right knee injury management)