Πλέον για να πάρει κάποιος ατομικό βραβείο στο ΝΒΑ θα πρέπει να παίξει κάποιο συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών.

Πολύ ντόρο είχε σηκώσει το γεγονός πως αρκετοί παίκτες έχαναν ένα αρκετά μεγάλο ματς της σεζόν και βρισκόντουσαν στο All Star Game, αλλά πολύ περισσότερο πως ήταν υποψήφιοι για τα ατομικά βραβεία (MVP, καλύτερου αμυντικού, έκτου παίκτη, rookie κλπ.)

Πλέον το ΝΒΑ και η Ένωση παικτών της λίγκας είναι ενα βήμα πιο κοντά στο να συμφωνήσουν σε κανόνες για να υπάρχει όριο ελάχιστων ματς για να μπορεί κάποιος να πάρει στα χέρια του ένα ατομικό βραβείο σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο έγκυρος Σαμς Σαράνια.

NBA, NBPA moving closer to agreement to establish rule that a player must play in a minimum number of games to be eligible for major awards as part of potential new Collective Bargaining Agreement, sources say.



