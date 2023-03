Μπάρκλεϊ σε Σακίλ: «Επέλεξες τον Γιάννη για MVP γιατί είναι μαύρος» (vid)

Η regular season στο ΝΒΑ μπαίνει στην τελική ευθείa και ο Σακίλ Ο' Νιλ επέλεξε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για Πολυτιμότερο Παίκτη, δικαιολογώντας την επιλογή του και προκαλώντας το σχόλιο του Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Οι Μπακς οδηγούν την κούρσα στην Ανατολή, έχοντα παράλληλα το καλύτερο ρεκόρ (48-18) στο ΝΒΑ ενώ απομένουν 16 αγώνες για τα «Ελάφια» στη regular season και ο Σακίλ Ο' Νιλ ψηφίζει Μιλγουόκι και Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον τίτλο του MVP.

«Είναι ο δικός μου MVP. Πιστεύω πως οι Μπακς θα πάνε στους NBA Finals», τόνισε ο βετεράνος σέντερ στο Inside The NBA του TNT. Σε εκείνο το σημείο παρενέβη ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

«Τον ψηφίζεις μόνο και μόνο γιατί είναι μαύρος!», ήταν το σχόλιο του «Τσακ», προκαλώντας γέλια στο πάνελ. Η ατάκα του Μπάρκλεϊ αναφερόταν στον Κέντρικ Πέρκινς, ο οποίος δήλωσε πως «υπάρχει προκατάληψη και διαφορετικά κριτήρια για τον MVP λόγω χρώματος», προσθέτοντας πως «το 80% όσων ψηφίζουν για MVP είναι λευκοί».

Shaq: "Giannis is my MVP" Chuck: "You only voting for him because he's black" pic.twitter.com/2MPrItjCAv