Με 30.000 δολάρια πρόστιμο τιμώρησε τον Φρεντ ΒανΒλίτ το ΝΒΑ για τα όσα... βροντοφώναξε για αποφάσεις διαιτητή μετά τον αγώνα με τους Κλίπερς.

Το ΝΒΑ δεν θα μπορούσε να αφήσει ατιμώρητα τα όσα είπε ο Φρεντ ΒανΒλίτ για τον διαιτητή του αγώνα με τους Κλίπερς. Ήταν μία κατάσταση που και ο ίδιος γνώριζε, μιας και αποτελεί πολιτική της Λίγκας να μην επιτρέπει τα σχόλια για τους διαιτητές.

Μετά το ξέσπασμά του, ο ΒανΒλίτ καλείται να καλύψει το ποσό των 30.000 δολαρίων σε ένδειξη παραδειγματισμού.

«Ο Μπεν Τέιλορ τα γ@μησε, πιστεύω ότι δύο από τα τρία ματς που σφυρίζει τα γ@μ@ει. Το κάνει τώρα για δύο συνεχόμενα ματς, το έκανε στο Ντένβερ. Μπήκαμε απόψε, παλέψαμε και στο 3ο δωδεκάλεπτο μου δίνει μία μ@λ@κι@ τεχνική ποινή, αλλάζει όλη τη δυναμική του αγώνα, αλλάζει όλη τη ροή του» ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του.

Fred VanVleet went OFF on referee Ben Taylor and NBA reffing in general in his post-game after the Raptors loss. Haven't heard anything like this. pic.twitter.com/VcMkGTh0k3