Ο Φρεντ ΒανΒλίτ είχε ένα απίστευτο ξέσπασμα κατά του ενός εκ των διαιτητών του αγώνα των Τορόντο Ράπτορς με τους Λος Άντζελες Κλίπερς, του Μπεν Τέιλορ.

Ο Φρεντ ΒανΒλίτ δεν θα γλιτώσει το πρόστιμο. Όπως δήλωσε ο ίδιος δεν τον ενδιαφέρει. Ήθελε να πει όσα κρατούσε μέσα του. Και το έκανε με έναν απίστευτο μονόλογο γεμάτο από βωμολοχίες. Στόχος του ο διαιτητής Μπεν Τέιλορ, ένας από την τριάδα στην ήττα των Τορόντο Ράπτορς από τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

«Δεν με νοιάζει, ας δεχτώ πρόστιμο. Ο Μπεν Τέιλορ τα γ@μησε, πιστεύω ότι δύο από τα τρία ματς που σφυρίζει τα γ@μ@ει. Το κάνει τώρα για δύο συνεχόμενα ματς, το έκανε στο Ντένβερ. Μπήκαμε απόψε, παλέψαμε και στο 3ο δωδεκάλεπτο μου δίνει μία μ@λ@κι@ τεχνική ποινή, αλλάζει όλη τη δυναμική του αγώνα, αλλάζει όλη τη ροή του.

Οι περισσότεροι διαιτητές προσπαθούν σκληρά να είναι ιδιαίτερα δίκαιοι, να επικοινωνούν σωστά και έχεις τους άλλους που θέλουν να είναι @ρχιδι@. Γ@μ@νε το παιχνίδι, κανείς δεν έρχεται για να δει αυτή τη μ@λ@κι@, έρχονται για να δουν τους παίκτες. Νομίζω ότι χάνουμε το νόημα τι είναι και τι ήταν το ΝΒΑ. Ορισμένες φορές αισθάνομαι ότι είναι προσωπικό. Δεν χάσαμε απ' αυτό, ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, αλλά είναι δύσκολο να το ξεπεράσεις», είπε ο ΒανΒλίτ.

Fred VanVleet went OFF on referee Ben Taylor and NBA reffing in general in his post-game after the Raptors loss. Haven't heard anything like this. pic.twitter.com/VcMkGTh0k3