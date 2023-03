ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Ο Μπρόνι είναι καλύτερος από μερικά... γατάκια στο ΝΒΑ»

Γατάκια μπροστά στον Μπρόνι χαρακτήρισε μερικούς παίκτες ο ΛεΜπρόν με αρκετά... χιουμοριστική διάθεση στο twitter.

Η θέληση του ΛεΜπρόν Τζέιμς να παίξει μαζί με τον γιό του Μπρόνι είναι γνωστή. Ωστόσο ο ΛεΜπρόν έσπευσε να... τον ανεβάσει στα μάτια πολλών από τους φαν του ΝΒΑ με ένα και μόνο τουίτ.

Ο απόλυτος βασιλιάς του σκοραρίσματος έγραψε πως «ο Μπρόνι είναι σίγουρα καλύτερος από κάποια... γατάκια» τους οποίους παρακολουθούσε στη χθεσινή βραδιά του ΝΒΑ, σχολιάζοντας έτσι με αρκετά αιχμηρό τρόπο όσα έβλεπε, χωρίς όμως να αναφερθεί σε ονόματα συγκεκριμένα.

Μάλλον ο ΛεΜπρόν δεν εντυπωσιάζεται πλέον με το ταλέντο που υπάρχει στη λίγκα και θεωρεί πως η τάξη του γιου του θα φέρει την ανανέωση. Ο Μπρόνι είναι πιθανότατα ένας από τους παίκτες που θα γίνουν Draft το 2024 και με τον Τζέιμς στα 39, οδεύοντας προς τη δύση της δικής του καριέρας, μένει να φανεί αν θα βρεθούν να μοιράζονται το παρκέ ως συμπαίκτες.

Man Bronny definitely better than some of these cats I've been watching on league pass today. Shit lightweight hilarious 🤣🤣🤣🤣