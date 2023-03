Οι Γκρίζλις είναι υποχρεωμένοι να κλείσουν τη σεζόν χωρίς τον Μπράντον Κλαρκ αφού ο φόργουορντ του Μέμφις τέθηκε νοκ-άουτ με τραυματισμό στον αχίλλειο.

Εκτός από τα καμώματα του Τζα Μοράντ που τον έθεσαν προσωρινά εκτός ομάδας, οι Γκρίζλις είναι υποχρεωμένοι να μάθουν να ζουν δίχως τον Μπράντον Κλαρκ.

Ο 26χρονος φόργουορντ, ο οποίος υπέγραψε τετραετή επέκταση για 52 εκατομμύρια δολάρια τον περασμένο Οκτώβριο, τραυματίστηκε στον αγώνα με τους Νάγκετς και σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, χάνει τη σεζόν.

Φέτος ο Κλαρκ σημείωσε 10 πόντους και 5.5 ριμπάουντ μ.ό. για το Μέμφις που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης στη Δύση με ρεκόρ 38-24, πίσω από τους πρωτοπόρους Νάγκετς (45-19).



Brandon Clarke exits on a golf cart.



