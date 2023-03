Μοράντ για τον σάλο με το όπλο: «Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη, θέλω χρόνο για να λάβω βοήθεια»

Ο Τζα Μοράντ τέθηκε εκτός ομάδας για δυο αγώνες των Γκρίζλις και ακολούθως ανέλαβε την πλήρη ευθύνη για την κίνησή του να δείξει όπλο σε live στο Instagram.

Οι Μέμφις Γκρίζλις έθεσαν εκτός ομάδας για τουλάχιστον δυο παιχνίδια τον Τζα Μοράντ μετά τις κατηγορίες πως έστρεψε όπλο προς το πρόσωπο ενός 17χρονου αλλά και την επίδειξη του όπλου του στο Instagram.

Το Μέμφις διανύει μία τρομερή σεζόν και με 38-24 βρίσκεται στη δεύτερη θέση της Δύσης, αλλά οι κατηγορίες σε βάρος του Μοράντ είναι πολύ σοβαρές και μπορεί να... τινάξουν τη σεζόν τους στον αέρα.

Ο ίδιος πάντως απολογήθηκε με προσωπική δήλωσή του, εξηγώντας: «Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις πράξεις μου. Απολογούμαι στην οικογένειά μου, στους συμπαίκτες μου, στους προπονητές, στους οπαδούς, στους συνεργάτες μου, στην πόλη του Μέμφις και ολόκληρο τον οργανισμό των Γκρίζλις που σας απογοήτευσα. Θα αφιερώσω λίγο χρόνο για να λάβω βοήθεια και να δουλέψω στο να μάθω καλύτερες μεθόδους αντιμετώπισης του άγχους και της συνολικής μου καλής εικόνας».

Grizzlies’ Ja Morant releases statement and says he is going to take time away to receive help: pic.twitter.com/5TxS7Qh3kJ