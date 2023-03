Ο Γκόραν Ντράγκιτς θα γίνει συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γκόραν Ντράγκιτς πρόκειται να συναντηθεί με τους Μιλγουόκι Μπακς για τυπικούς λόγους. Μετά από το ραντεβού ο Σλοβένος γκαρντ θα υπογράψει συμφωνία με τους Μιλγουόκι Μπακς, πιθανότατα μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Οι πρωταθλητές του 2021 έχουν αφήσει κενή θέση στο ρόστερ τους, με τον Ντράγκιτς να αποτελεί την ενίσχυση στις θέσεις των κοντών που βρίσκονται μόνο οι Τζρου Χόλιντεϊ και Τζεβόν Κάρτερ.

