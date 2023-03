Στους Μιλγουόκι Μπακς θα συνεχίσει να αγωνίζεται για τουλάχιστον 10 ημέρες ακόμα ο Μέιερς Λέοναρντ, ο οποίος θα προσπαθήσει να τους πείσει για να παραμείνει στο ρόστερ ως το καλοκαίρι.

Μπορεί να μην είχε συμμετοχή στο ΝΒΑ από τον Ιανουάριο του 2021, όταν και οι Μαϊάμι Χιτ τον άφησαν ελεύθερο, αλλά ο Μέιερς Λέοναρντ αναμένεται να συνεχίσει στους Μπακς τουλάχιστον για δέκα ημέρες ακόμα. Τα «ελάφια» στις 22 Φεβρουαρίου ανακοίνωσαν πως υπογράφουν το πρώτο δεκαήμερο συμβόλαιο με τον 30χρονο ψηλό και όπως μεταφέρει ο Έιντριαν Βοϊναρόφσκι ήδη έγινε το πλάνο για τη συνέχεια.

Ο Μέιερς θα υπογράψει και δεύτερο δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Μπακς, που τρέχουν σερί 16 νικών. Ο 7-footer τους είχε συμμετοχή για σχεδόν 7 λεπτά με 2.8 πόντους, 2 ριμπάουντ στα τελευταία 4 παιχνίδια.

Αυτή είναι και η τελευταία ευκαιρία της παρέας του Γιάννη Αντετοκούνμπο να ανανεώσει τον Μέιερς με τέτοιον τρόπο, αφού το ΝΒΑ επιτρέπει μόλις δύο δεκαήμερα συμβόλαια με κάθε ομάδα. Αν μετά το πέρας και της δεύτερης συμφωνίας το Μιλγουόκι θέλει να διατηρήσει τον ψηλό στο ρόστερ του θα τον υπογράψει ως το καλοκαίρι.

