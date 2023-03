Η Άγρια Δύση του ΝΒΑ: «Χαμός» από την 4η μέχρι την 13η θέση

H Δύση φέτος είναι πολύ αμφίρροπη και επικρατεί ένα... χάος από την 4η μέχρι και την 13η θέση.

Μπορεί στην Ανατολή να έχουμε δύο μεγάλα φαβορί για να πάνε στους τελικούς του ΝΒΑ (Σέλτικς και Μπακς), ωστόσο στη Δύση το πράγμα είναι πολύ μπλεγμένο. Κανείς δεν μπορεί να βάλει το... χέρι του στη φωτιά και να χρίσει φαβορί 2-3 ομάδες από την περιφέρεια. Οι Νάγκετς είναι πρώτοι αλλάτα τελευταία χρόνια έχουν δείξει πως χύνουν την καρδάρα με το γάλα στα playoffs. Οι Γκρίζλις είναι δεύτεροι, έχουν ταλέντο, αλλά τους λείπει η εμπειρία. Οι Κινγκς, η έκπληξη της σεζόν είναι τρίτοι με ρεκόρ 36-25, αλλά θα είναι θαύμα να πάνε όλοι την διαδρομή μέχρι το τέλος.

Και από την τέταρτη θέση μέχρι και την 13η θέση, έχουμε ένα μικρό χαμό, με τις ομάδες να είναι κοντά μεταξύ τους. Οι 4οι Σανς είναι στο 33-39 και οι 5οι Γουόριορς στο 32-30. Από την άλλη οι 12οι Λέικερς έχουν ρεκόρ 29-33 και οι 13οι Θάντερ βρίσκονται στο 28-33. Φοβερά πράγματα στη Δύση και περιμένουμε μάχη μέχρι το τέλος για την είσοδο στα playoffs.

The Western Conference is crazy right now. 🤯 pic.twitter.com/FUPpO9tLWs