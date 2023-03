Ο Ντέιμιαν Λίλαρντ ολοκλήρωσε ένα Φλεβάρη από άλλον πλανήτη και το Gazzetta γράφει για τα επιτεύγματα του απίθανου Dame που ψάχνει αυτή τη μαγική στιγμή, το όνειρο.

Ο Φλεβάρης πέρασε για το ΝΒΑ και υπάρχει ένας απόλυτος πρωταγωνιστής του μήνα στη λίγκα. Μπορεί οι Μπλέιζερς να βρίσκονται χαμηλά και να παλεύουν να μπουν στο play in, όμως αν δεν είχαν τον τρομερό Ντέιμιαν Λίλαρντ, μάλλον η ομάδα θα είχε χάσει ήδη τη... μάχη.

Ο Dame έκανε έναν αδιανόητο μήνα διαλύοντας τα πάντα στο διάβα του και το Gazzetta στέκεται στα όσα έκανε στο παρκέ, προσπαθώντας να σώσει την ομάδα που λατρεύει και την υπηρετεί με πίστη και αφοσίωση εδώ και χρόνια. Ένας ξεχωριστός τύπος που παλεύει για ένα όνειρο που μοιάζει απατηλό.

Damian Lillard finished February with multiple records in tow. 🌟 71 points *career-high, franchise-high in single game scoring 🌟 38.5 ppg *franchise record scoring average in Blazers history pic.twitter.com/8x5vWsYDvF

Ο ηγέτης των Μπλέιζερς τελείωσε τον Φλεβάρη με 38.5 πόντους μέσο όρο παρακαλώ, μια επίδοση που είναι η κορυφαία όλων των εποχών για παίκτη του Πόρτλαντ. Eπιπλέον ο Λίλαρντ φόρτωσε το καλάθι των Ρόκετς με 71 πόντους, άλλό ένα ρεκόρ για την ιστορία της ομάδας του. Aυτοί οι 71 πόντοι είναι και η όγδοη καλύτερη επίδοση ever στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη.

Με την 71άρα έγινε ο πρώτος με λιγότερα από 40 λεπτά συμμετοχής και με παραπάνω από 10 τρίποντα, αλλά και εκείνος που το κατέγραψε έχοντας σουτάρει και τις λιγότερες βολές. Επίσης έγινε ο τέταρτος παίκτης στην ιστορία με 13 εύστοχα τρίποντα σε ένα ματς μετά τους Κάρι, Τόμπσον και ΛαΒίν. Ένας ασταμάτητος σκόρερ έφτασε στο βράδυ της ζωής του με 13/22 τρίποντα και 22/38 σουτ. Αν αυτός ο σταρ πάρει... φωτιά τότε είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστει από οποιαδήποτε άμυνα.

Για πάμε να δούμε και τι έκανε κόντρα σε κάθε ομάδα τον Φλεβάρη. Κόντρα στους Γκρίζλις έβαλε 42, με τους Γουίζαρντς είχε 29, με τους Μπουλς 40, με τους Μπακς 28, 33 με τους Γουόριορς. 38 με τους Θάντερ και 40 με Λέικερς. Απέναντι στην Γουάσινγκτον πέτυχε 39, ενώ στους 71 όπως είπαμε και πριν, σταμάτησε απέναντι στο Χιούστον.

Μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα που τα βρίσκεις μόνο σε video game, μόνο αν παίζεις NBA2K και τα διαλύεις όλα με τον παίκτη που έχεις φτιάξει. Κι όμως, ο Dame το έκανε στην αληθινή ζωή.

Y’all gettin carried away with the loyalty thing because mfs don’t bounce to y’all drum. And what I’ve done has won me plenty. 🙏🏽… https://t.co/omocSRnEgn