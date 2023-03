Σακίλ σε Έντουαρντς: «Μην γίνεις... Τζέρεμι Λιν»

Ο Σακίλ Ο'Νίλ έδωσε μια συμβουλή στον Άντονι Έντουαρντς ζητώντας του σταθερότητα.

Εντυπωσιακή σεζόν διανύει ο Άντονι Έντουαρντς με 24.6 πόντους, 5.9 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ κατά μέσο όρο. Έχει βγει μπροστά σε πολλά ματς των Τίμπεργουλβς ωστόσο ο Σακίλ Ο'Νίλ θέλησε να τον προσγειώσει, αναφέροντας του πως θα πρέπει να έχει διάρκεια, βάζοντας στο παιχνίδι και τον Τζέρεμι Λιν.

«Πρέπει να είσαι σπουδαίος για μεγάλο διάστημα. Όλοι θυμόμαστε τον Τζέρεμι Λιν. Τι του συνέβη», ήταν τα λόγια του Diesel. Ο παίκτης από την Ταϊβάν είχε κάνει ένα ξεπέταγμα στους Νικς, δημιουργώντας παροξυσμό με την περίφημη Linsanity, ωστόσο αυτό δεν κράτησε πολύ και γρήγορα έπεσε η απόδοση του. Πλέον παίζει στη λίγκα της Ταϊβάν.

Shaquille O’Neal said this about 21 year old Anthony Edwards’ breakout, All-Star season so far:



“You have to be great for a long period of time. We all remember Jeremy Lin… what happened to him?”



Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/FGh7b89X9R