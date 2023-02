Kακά μαντάτα για τον τραυματισμό του ΛεΜπρόν Τζέιμς στους Λέικερς.

Το πρωί έγινε γνωστό πως θα είναι εκτός για απροσδιόριοστο διάστημα ο ΛεΜπρόν, αφού είναι σοβαρότερος από ό,τι φαινόταν ο τραυματισμός του. Όμως υπάρχουν και πιο φρέσκα νέα που κάνουν τους Λέικερς να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα.

Σύμφωνα με τον Shams Charania, ο Βασιλιάς αναμένεται να μείνει στα... πιτς για τουλάχιστον 2-3 εβδομάδες εξαιτίας του προβλήματος που αντιμετωπίζει. Οι λιμνάνθρωποι δίνουν μάχη για να εξασφαλίσουν μια θέση στο play in της Δύσης και σίγουρα η απουσία του ηγέτη τους θα τους στοιχίσει.

Φέτος μετρά 29.5 πόντους, 8.4 ριμπάουντ και 6.9 ασίστ κατά μέσο όρο σε 47 ματς. Πλέον ο Ντέιβις καλείται να πάρει την ομάδα στις... πλάτες του, αφού και ο Ράσελ είναι off.

BREAKING: LeBron James is expected to miss ‘at least 2-3 weeks’ with his ankle/foot injury.



LeBron hurt it in January but fought through the pain until he tweaked it in Dallas on Sunday.



Get well soon, LeBron! 🙏 pic.twitter.com/0IqwvJF9H2