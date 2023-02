Μέγας Ίρβινγκ: Δωρεά 45.000 δολαρίων για τα παιδιά Γκάνας-Νιγηρίας, χτίζει ορφανοτροφείο

Ο Κάιρι Ίρβινγκ συνεχίζει τη φιλανθρωπική του δράση, προχωρόντας σε άλλη μια σπουδαία κίνηση.

Είναι παράδειγμα προς μίμηση για τα όσα κάνει εκτός παρκέ με τις φιλαντρωπίες ο Κάιρι Ίρβινγκ και δεν σταματά να βαδίζει στον ίδιο... δρομο. O Uncle Drew που πλέον μαγεύει με τη φανέλα των Μάβερικς, δώρισε 45.000 για να βοηθήσει παιδιά σε Γκάνα και Νιγηρία.

Ο υπεύθυνος της δράσης υποκλίθηκε στον Ίρβινγκ, λέγοντας: «Μαζέψαμε πολλά χρήματα για να αγοράσαμε σακίδα και να αγοράσουμε τη γη έτσι ώστε να χτίσουμε νέο οργανοτροφείο. Η δωρεά του θα χτίσει ορφανοτροφείο στην Γκάνα. Επίσης θα πάρουμε δεξαμενή νερού για τα παιδιά στη Νιγηρία. Ζουν σε ένα χωριό με με μικρή πρόσβαση στο να έχουν καθαρό νερό. Έτσι πλέον θα έχουν καθαρό νερό, ενώ θα μπορέσουν να αγοράσουν και παπούτσια όλα τα παιδιά. Αλλά και βιβλία. Θα χτίσουμε και ένα γήπεδο μπάσκετ προς τιμή του Ίρβινγκ».

Μέγας, τεράστιος Ίρβινγκ, δίνει το παράδειγμα και σε άλλους αθλητές να βοηθήσουν με όποιον τρόπο μπορούν, παιδιά και ανθρώπους που το έχουν πραγματική ανάγκη.

