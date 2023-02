Το όνομα του πρώην προπονητή των Σέλτικς, Ίμε Ουντόκα έπεσε στο... τραπέζι των συζητήσεων για τους Χοκς που ψάχνουν να βρουν τον αντικαταστάτη του Νέιτ ΜακΜίλαν.

Ο Νέιτ ΜακΜίλαν μετά από δύο χρόνια συνεργασίας με τους Χοκς είδε τη θητεία του στην Ατλάντα να φτάνει στο φινάλε της. Κάτι που όπως είναι λογικό έχει φέρει στο προσκήνιο αρκετά ονόματα ως πιθανούς αντικαταστάτες για τα «γεράκια».

Ένα εξ αυτών είναι και αυτό του Ίμε Ουντόκα, που προστέθηκε δίπλα στου πρώην κόουτς των Τζαζ, Κουίν Σνάιντερ. Ο Ουντόκα ως γνωστόν έφτασε ως τους τελικούς με τους Σέλτικς την περσινή σεζόν αλλά η σχέση του με μέλος του σταφ της ομάδας τον έβαλε αρχικά στον πάγο... με τους Κέλτες να ανακοινώνουν πως η προσωρινή αντικατάστασή του με τον Τζο Μάτσουλα μετατράπηκε σε μόνιμη.

Όλο αυτό το σκηνικό που συνέβη στη Βοστώνη, βέβαια, ο Ουντόκα είναι αναγκασμένος να το κουβαλάει μαζί του. Ο Μαρκ Στάιν μπορεί να τον τοποθέτησε ανάμεσα στους πιθανούς αντικαταστάτες του ΜακΜίλαν, ωστόσο το όνομά του είχε ακουστεί και για τον πάγκο των Νετς μετά την απόλυση του Στιβ Νας, με τον κόσμο να μην υποδέχεται θετικά την είδηση και τον οργανισμό να διατηρεί τις αμφιβολίες του.

Μένει να φανεί αν οι Χοκς που βρίσκονται στο 29-30 και την 8η θέση της Ανατολικής περιφέρειας, περνώντας κάτω από τον πήχη των αρχικών προσδοκιών, στραφούν τελικά στον Ουντόκα σε μία απόφαση που ενδεχομένως φέρει αντιδράσεις.

Udoka led the Celtics to the NBA Finals as a rookie head coach, then was suspended for the entire 2022-23 season for a relationship with a female staff member that Boston deemed a violation of team policy.



Last week Boston installed Joe Mazzulla as Udoka's full-time replacement. https://t.co/g7vflAVdeJ