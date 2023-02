Οι Μπόστον Σέλτικς έκαναν τον Τζο Ματσούλα τον μόνιμο προπονητή τους.

Οι Μπόστον Σέλτικς οδηγούν την κούρσα της Ανατολής, έστω και αν βρίσκονται δύο νίκες μπροστά από τους Μιλγουόκι Μπακς (42-17 έναντι 40-17). Και ο Τζο Ματσούλα έμεινε με τον τίτλο του υπηρεσιακού προπονητή για αρκετό καιρό.

Πλέον, ο αντικαταστάτης του Ίμε Ουντόκα στον πάγκο των Σέλτικς είναι ο... κανονικός προπονητής της ομάδας. Στην αρχή της σεζόν ο Ματσούλα ανέλαβε να καλύψει το κενό που άφησε η αποπομπή του Ουντόκα, λόγω ενός σεξουαλικού σκανδάλου.

Και πλέον έφτασε ο καιρός να τον εμπιστευτούν πλήρως. Υπέγραψε επέκταση στη συμφωνία που είχε με τους Σέλτικς (χωρίς να αναφέρουν επίσημα για πόσα έτη) και έγινε ο 19ος κόουτς στην ιστορία της ομάδας της Βοστόνης.

The Celtics named Joe Mazzulla their permanent head coach, the team announced Thursday.



Mazzulla had been serving as interim head coach since Boston suspended Ime Udoka for the 2022-23 season in September.https://t.co/QvxzbOdl2N pic.twitter.com/H6b0aMQeKF