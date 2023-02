Ο Γιάννης σκόραρε τον πρώτο πόντο στο All Star Game και αποχώρησε για τον πάγκο, αφού είναι τραυματίας στο δεξί χέρι.

Τελικά ο τραυματισμός στο δεξί χέρι δεν επέτρεψε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να χαρεί όπως θέλει το Αll Star Game. O Greek Freak που έφτιαξε την ομάδα του στο draft της γιορτής των κορυφαίων, πέτυχε το πρώτο καλάθι του ματς και αμέσως αποχώρησε για τον πάγκο, βάζοντας τη φόρμα του. Στενάχωρο, αλλά η παρουσία του ολοκληρώθηκε, αφού πρέπει να προφυλαχθεί γιατί είναι τραυματίας.

Ξεκίνησε βασικός, σκόραρε και πήγε στον πάγκο, αφού δεν χρειάζεται να ρισκάρει. Έδωσε το καλό παράδειγμα σαν αρχηγός και βλέπει το ματς από τον πάγκο.

Giannis is done for the night after scoring first 😅 pic.twitter.com/mhFfiBzGU3