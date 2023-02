Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε τις επιλογές του στο live draft, φτιάχνοντας την ομάδα του στο All Star Game.

Για πρώτη φορά στην ιστορία είχαμε live draft στο All Star Game. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε κατά σειρά τους Ντέιμιαν Λίλαρντ, Τζρου Χολιντέι, Σάι- Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, ΝτεΜάρ ΝτεΡόζαν, Πασκάλ Σιάκαμ, Μπαμ Αντεμπάγιο, Ντομάντας Σαμπόνις.

Μετά πήγε στη δεξαμενή των βασικών και διάλεξε κατά σειρά τους Τζέισον Τέιτουμ, Τζα Μοράντ, Ντόνοβαν Μίτσελ, Λάουρι Μάρκανεν. Και η ομάδα του Γιάννη είναι πανέτοιμη.

