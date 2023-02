Η Team Pau επικράτησε με 25-20 της Team Noah και κέρδισε το Rising Stars Challenge.

Εκτός από το Celebs Game που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θριάμβευσε ως προπονητής, είχαμε και το Rising Stars Challenge στο All-Star Game. Εκεί η ομάδα του Πάου Γκασόλ χαμογέλασε στο τέλος, αφού επικράτησε με 25-20 του συνόλου του Γιοακίμ Νοά.

Για την Team Pau πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάθουριν Μάθουριν των Πέισερς που παλεύει για το βραβείο του rookie της σεζόν και είχε 7 πόντους. Από την άλλη πλευρά ο Γκράιμς των Νικς έκανε ματσάρα με 14 πόντους, ωστόσο η ομάδα του δεν τα κατάφερε.

Πάντως MVP ολόκληρου του τουρνουά αναδείχθηκε ένας εκ των κορυφαίων... κλεφτών του ΝΒΑ, ο Χοσέ Αλβαράδο που μέτρησε 18 πόντους και στα δύο μαζτς, ενώ έβαλε το τρίποντο της νίκης για την Team Pau.

