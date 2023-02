Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε να οδηγήσει την Team Wade στη νίκη στο Celebs Game του All Star Game.

Το... ορεκτικό του All Star Game του ΝΒΑ είχε θριαμβευτή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αυτή τη φορά ο Greek Freak πήρε το πινακάκι του, φόρεσε την καπαρντίνα του και έπαιξε τον ρόλο του προπονητή. Μάλιστα τα πήγε περίφημα, αφού η Team Wade επικράτησε με 81-78. Μαζί με τον Γιάννη στην άκρη του πάγκου, τα αδέρφια του, o Θανάσης και ο Άλεξ.

MVP ήταν ο Ντι Τζέι Μέτκαλφ που είχε 20 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Έλληνας σταρ το έζησε και στην άκρη του πάγκου (μάλιστα έκανε και τα χορευτικά του) και μένει να δούμε αν θα παίξει στο All Star Game που θα γίνει τα ξημερώματα της Δευτέρας της Γιούτα εκεί που είναι αρχηγός της μιάς ομάδας, ενώ στην άλλη captain είναι ο ΛεΜπρόν.

O Aντετοκούνμπο στάθηκε άτυχος στο ματς με τους Μπουλς και τραυματίστηκε στο δεξί καρπό, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να αποχωρήσει από την αναμέτρηση, έχοντας αγωνιστεί μόλις για 9 λεπτά!

COACH GIANNIS MIC'D UP 🎙️



The #RufflesCelebGame is live now on ESPN! pic.twitter.com/pLypKb7TEH