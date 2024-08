Οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς φαίνεται πως βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία για 1 χρόνο με τον Τζαβόντε Γκριν.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει ο Σαμς Τσαράνια, οι Νιου Ορλίνς Πέλικανς βρίσκονται στα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων με τον Τζαβόντε Γκριν. Οι δύο πλευρές αναμένεται να συμφωνήσουν σε συμβόλαιο διάρκειας 1 έτους.

Τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο 31χρονος περιφερειακός αγωνίστηκε για μεγάλο διάστημα στους Σάντα Κρουζ Γουόριορς της G League, ωστόσο ολοκλήρωσε τη χρονιά στους Σικάγο Μπουλς όπου σε 9 ματς μετρούσε κατά μέσο όρο από 12,2 πόντους με 7,4 ριμπάουντ και 0,6 ασίστ σε 25,6 λεπτά συμμετοχής.

Στο παρελθόν έχει περάσει επίσης μεταξύ άλλων από τους Μπόστον Σέλτικς, την Ουλμ και την Τριέστε ενώ το 2017 έκανε το ντεμπούτο του με τη φανέλα της εθνικής Μαυροβουνίου.

