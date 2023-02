Ο Μάικλ Τζόρνταν έκανε τη μεγαλύτερη δωρεά στην ιστορία του Make A Wish.

Iστορία έγραψε για άλλη μια φορά ο Μάικλ Τζόρνταν, αλλά τώρα δεν έχει να κάνει με το μπάσκετ. Ο GOAT έκανε την μεγαλύτερη δωρεά στην ιστορία του οργανισμού Make A Wish, αφού πρόσφερε 10 εκατ. δολάρια για τα 50α γενέθλια του.

Ο MJ είναι πρεσβευτής του Make A Wish, ενώ υποστηρίζει τον οργανισμό από το 1989. Με τη δωρεά του θέλει να εμπνεύσει άλλους να προχωρήσουν σε εκπλήρωση περισσότερων ευχών και επιθυμιών των παιδιών που το έχουν ανάγκη. Δεν σταματά να βοηθά τα παιδιά ο θρύλος των Μπουλς και κάτοχος έξι πρωταθλημάτων ΝΒΑ με το Σικάγο.

