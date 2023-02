Οι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Γουάιτ αναδείχθηκαν παίκτες της εβδομάδας σε Δύση και Ανατολή, αφού εντυπωσίασαν.

Δεν έμειναν απαρατήρητες οι εμφανίσεις των Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ και Ντέρικ Γουάιτ τον τελευταιο καιρό. Ο γκαρντ των Θάντερ αναδείχθηκε παίκτης της εβδομάδας στη Δύση, ενώ ο περιφερειακός των Σέλτικς ήταν ο κορυφαίος παίκτης στην Ανατολή.

Ο SGA οδήγησε σε ρεκόρ 2-1 την Οκλάχόμα την εβδομάδα που πέρασε με 31.3 πόντους, 6.3 ασίστ και 57.1% εντός παιδιάς. Από την άλλη η Βοστώνη είχε 4 νίκες σε 4 ματς, με τον Γουάιτ να μετρά 24.5 πόντους, 4.8 ριμπάουντ και 7.5 ασίστ κατά μέσο όρο.

Ο ηγέτης της Οκλαχόμα θα παίξει σε λίγες μέρες και στο All Star Game (ξημερώματα 20/2), στο πρώτο της καριέρας του. Το άξιζε απόλυτα μετά την τρομερά ματς που έχει πραγματοποιήσει φέτος στους Θάντερ.

